В КГГА заявили, что демонтировали "почти все киоски" возле выходов из метро

Об этом в прямом эфире на ТРК «Киев» заявил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Дмитрий Белоцерковец, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Решением Киевсовета в столице установлены основные зоны запрета на размещение временных сооружений: 20-метровая зона возле остановок общественного транспорта, 20-метровая зона возле выходов из подземных переходов, 100-метровая зона вокруг учебных заведений и 20-метровая зона возле выходов из станций метрополитена. На сегодняшний день мы убрали почти все киоски возле выходов из метро - это более 400 МАФов, кроме 5-6, которые находятся под судебным решением», - сказал Белоцерковец.

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Он отметил, что приоритетом столичной власти является снос МАФов, которые были установлены после апреля 2013 года, то есть после введения моратория на размещение этих сооружений.

«В первую очередь мы демонтируем те киоски, которые были установлены начиная с апреля 2013 года. По нашим подсчетам, их насчитывается около двух тысяч. Должен подчеркнуть, что убирать незаконно установленные киоски очень трудно, поскольку некоторые владельцы МАФов не желают работать на законных основаниях и блокируют снос», - сказал Белоцерковец.

По его словам, медленный снос незаконно установленных временных сооружений объясняется реальными возможностями КП «Киевблагоустройство». «На балансе коммунального предприятия «Киевблагоустройство», которое единственное имеет право на снос киосков, есть только два крана и две платформы. Физически оно может демонтировать только 7-8 МАФов за день, если нет сопротивления владельцев», - сказал Белоцерковец.

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Как сообщал УНИАН, в начале сентября мэр Киева Виталий Кличко заверял, что в столице останутся только законно установленные и нужные киевлянам МАФы. Он сообщил, что встречался с представителями этого бизнеса и довел до их сведения намерения властей навести порядок в этой сфере. По словам мэра, тем владельцам МАФов, кто готов вести бизнес без нарушений и с учетом интересов города, будет предоставлена такая возможность. В планах городских властей оставить в столице до 7 тыс. МАФов. Сейчас их количество оценивается примерно в 20 000.