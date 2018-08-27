На финансирование проектов "Общественного бюджета" 2019 года выделили рекордные 510 миллионов гривень - КГГА

Средства из городского бюджета получат проекты, которые наберут наибольшее количество голосов киевлян и получат проходные места в публичном рейтинге на платформе Общественного бюджета-3.

По результатам экспертизы и публичных обсуждений r голосованию допущены 940 проектов Общественного бюджета-3 на сумму более 510 млн грн, над которыми работали 389 команд.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время пресс-конференции по теме: "Общественный бюджет столицы: на голосовании свыше 900 проектов".

"Средства из городского бюджета получат проекты, которые наберут наибольшее количество голосов киевлян и получат проходные места в публичном рейтинге на платформе Общественного бюджета-3. Замечу, средства не выдаются авторам и командам напрямую. За реализацию проектов отвечают профильные департаменты КГГА и районные государственные администрации, которые в 2019 году проведут закупки услуг/работ через систему Prozzoro", - отметил Николай Поворозник.

По его словам, больше всего на голосование прошло общегородских проектов - 167 (17,8% от общего количества проектов).

"В лидерах по активности - Дарницкий район, в котором прошли на голосование 106 проектов (11,3%). В Деснянском районе 98 проектов (10,4%), в Шевченковском районе - 97 (10,3%), в Соломенском районе - 95 (10,1%), в Днепровском районе - 94 проекты (10%), в Оболонском районе - 73 (7,8%), в Голосеевском районе - 67 (7,1%), в Подольском районе - 60 (6,4%), в Печерском районе - 42 (4,5%) и в Святошинском районе - 41 (4,4%)", - рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что проекты по размеру бюджета распределились следующим образом:

от 50 тыс. грн до 100 тыс. грн. – 56 проектов (0,86% от общего количества проектов) на сумму 4370211 грн;

от 100 тыс. грн до 500 тыс. грн – 618 проектов (27,77%) на сумму 141817170 грн;

от 500 тыс. грн до 1 млн грн – 120 проектов (16,69%) на сумму 85206427 грн;

от 1 млн. грн до 1,5 млн грн – 57 проектов (13,54%) на сумму 69162842 грн;

от 2,5 млн грн до 3 млн грн – 23 проекта (12,93%) на сумму 66045011 грн;

от 1,5 млн грн до 2 млн грн – 33 проекта (11,53%) на сумму 58861710 грн;

от 2 млн грн до 2,5 млн грн – 19 проектов (8,47%) на сумму 43234214 грн;

3 млн грн – 14 проектов (8,22%) на сумму 42 млн грн.

"Напоминаю, что один человек может проголосовать только за 5 проектов. Подробную инструкцию, как правильно проголосовать можно найти на официальном сайте КГГА. Призываю всех воспользоваться возможностью сделать наш город лучшим!", - обратился к киевлян Николай Поворозник.

Справочно. 24 августа в столице стартовало электронное голосование за проекты Общественного бюджета-3. Для того, чтобы проголосовать нужно зайти на сайт https://gb.kyivcity.gov.ua, нажать "Просмотреть проекты" и выбрать с помощью фильтров "Категория" и "Район" или по номеру или названию в поле поиска 5 проектов, за которые вы болеете. Поскольку электронное голосование, необходимо авторизоваться через Bank ID "Приватбанка", Национального банка Украины (НБУ) и Электронная цифровая подпись (ЭЦП) в окне сервиса КИЕВ ID. После подтверждения личности банком, система вернет на страницу проекта, и кнопка "Проголосовать" станет активной. Владельцы карточки киевлянина авторизуються через "Ощадбанк".