Аваков: Задержан торговец наркотиками, который вчера убил трех киевских милиционеров

Правоохранителям удалось задержать человека, который вчера в Киеве совершил убийство трех милиционеров.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

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"Задержан убийца -торговец наркотиками, совершивший вчера убийство трех милиционеров. При задержании отстреливался, наших бойцов спас бронещит, примененный при штурме квартиры, где засел преступник", - написал он.

Аваков добавил, что подозреваемый под конвоем спецназа был госпитализирован с тяжелым ранением.