Аваков: Задержан торговец наркотиками, который вчера убил трех киевских милиционеров

16:03, 19 декабря 2014
Киев
0

Подозреваемого в убийстве госпитализировали под конвоем спецназа.

Иллюстративное изображение / Фото УНИАН

Правоохранителям удалось задержать человека, который вчера в Киеве совершил убийство трех милиционеров.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Читайте такжеМВД опубликовало фото подозреваемого в убийстве милиционеров в Киеве

"Задержан убийца -торговец наркотиками, совершивший вчера убийство трех милиционеров. При задержании отстреливался, наших бойцов спас бронещит, примененный при штурме квартиры, где засел преступник", - написал он.

Аваков добавил, что подозреваемый под конвоем спецназа был госпитализирован с тяжелым ранением.

Допис by Arsen Avakov.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter