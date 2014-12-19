Аваков: Задержан торговец наркотиками, который вчера убил трех киевских милиционеров
16:03, 19 декабря 2014Киев
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Подозреваемого в убийстве госпитализировали под конвоем спецназа.
Иллюстративное изображение / Фото УНИАН
Правоохранителям удалось задержать человека, который вчера в Киеве совершил убийство трех милиционеров.
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
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"Задержан убийца -торговец наркотиками, совершивший вчера убийство трех милиционеров. При задержании отстреливался, наших бойцов спас бронещит, примененный при штурме квартиры, где засел преступник", - написал он.
Аваков добавил, что подозреваемый под конвоем спецназа был госпитализирован с тяжелым ранением.
Допис by Arsen Avakov.
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