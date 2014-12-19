В Киеве на улице похитили человека, это может быть глава "Укрспирта" Лабутин

В столице немедленно ввели план «Перехват», сообщает пресс-служба МВД в Киеве.

По данному факту правоохранители начали уголовное производство по статье 146 УК «Незаконное лишение свободы или похищение человека».

Предварительно установлено, что на улице Мельникова неизвестные лица в камуфляжной форме и балаклавах затащили мужчину в микроавтобус и с места преступления скрылись в неизвестном направлении.

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Уже через некоторое время автомобили, на которых вывезли похищенного человека, задержали в разных районах столицы. Потерпевшего в машинах не было.

Сейчас весь личный состав столичной милиции ориентирован на поиски места нахождения пропавшего гражданина, сообщили в МВД.

В то же время заместитель председателя Государственной фискальной службы Владимир Хоменко написал на своей странице в Facebook, что сегодня неизвестные вооруженные люди похитили из больницы главу государственного монополиста на рынке этилового спирта компании «Укрспирт» Михаила Лабутина и увезли в неизвестном направлении.

Читайте такжеПравительство решило уволить руководство «Укрспирта» и Аграрного фонда«Сегодня неизвестные лица в камуфляже похитили Лабутина из больницы и увезли в неизвестном направлении. Сейчас проводятся оперативно-поисковые мероприятия», - написал Хоменко.

По его словам, по факту похищения человека открыто уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, ДФС подозревает Лабутина в растрате 172,5 млн грн и попытке уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в размере 28,2 млн грн. «Укрспирт», в свою очередь, заявляет, что подозрения ДФС безосновательны, а госкомпания ведет прозрачную и эффективную деятельность.

По информации пресс-службы «Укрспирта», ранее Лабутин находился на лечении в Центре кардиологии и кардиохирургии в Киеве (улица Мельникова, 24 - ред.)