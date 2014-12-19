Умер подозреваемый в убийстве киевских милиционеров - прокуратура

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь прокуратуры Киева Алена Яхно.

”Такой вот конец! Объявлять подозрение, похоже, некому. По моей информации, уже не дышит”, - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря во время проведения оперативного мероприятия в Киеве злоумышленник застрелил двух сотрудников милиции и бывшего милиционера.

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Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство двух и более лиц).

Сегодня, 19 декабря, подозреваемый был задержан. По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, «задержанный убийца - торговец наркотиками, который совершил вчера убийство трех милиционеров». «При задержании отстреливался, наших бойцов спас бронещит, примененный при штурме квартиры, где засел преступник. Под конвоем спецназа с тяжелым ранением убийца госпитализирован», - добавил министр.