Киев ожидает решение правительства, которое позволит вернуть киевлянам горячую воду - КГГА

Кабмин должен рассмотреть важный для киевлян вопрос 29 августа.

В среду, 29 августа 2018 года, Кабмин должен рассмотреть изменения к Постановлению КМУ № 110 и выделение государственной субвенции на разницу в тарифах для ПАО «Киевэнерго».

Как заявил во время пресс-брифинга заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, это позволит решить вопрос штрафных санкций, которые были начислены «Нафтогазом», и правопреемства долга. Только при таких условиях можно возобновить поставки горячей воды в столице.

«В результате длительных переговоров на уровне Кабинета Министров Украины имеем наиболее приемлемый вариант решения проблемы. Государство выполняет свои обязательства – выделяет субвенцию на погашение разницы в тарифах перед «Киевэнерго» в размере 729 млн грн. Лишь после этого НАК «Нафтогаз» и «Киевтеплоэнерго» смогут заключить соглашение о поставках природного газа», - отметил Петр Пантелеев.

Он сделал особый акцент на том, что действующее законодательство предусматривает: единственным получателем и пользователем указанной субвенции может быть исключительно ПАО «Киевэнерго», то есть механизма передачи ее «Киевтеплоэнерго» - нет. В случае, если этот механизм не будет использован, то вообще будет потеряна возможность частичного погашения долга перед «НАК «Нафтогаз».

Петр Пантелеев сообщил, что соответствующее решение Кабмина 29 августа и выполнение указанного алгоритма станет предпосылкой для преодоления кризиса в энергоснабжении города. По его словам, дальнейшее затягивание приведет к неизбежным негативным последствиям для нынешнего отопительного сезона.

Напомним, НАК «Нафтогаз» настаивает, чтобы новое предприятие – «Киевтеплоэнерго» приняло на себя долги за природный газ, образовавшейся за период действия договора с ПАО «Киевэнерго». До этого НАК «Нафтогаз Украины» отказался заключить соглашение с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа. Это вызвало отсутствие горячей воды у киевлян и угрозу отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

«В настоящее время дело рассматривается в Хозяйственном суде Киева. Но мы осознаем, что не имеем времени ожидать судебного решения. В случае остановки ТЭЦ-5 город подвергается риску перебоев с электроснабжением, а если до середины сентября не заработают котельные и ТЭЦ на плановую мощность, получим угрозу срыва начала отопительного сезона. Именно поэтому призываем Правительство рассмотреть вопрос в среду и дать возможность Киеву завершить процедуру урегулирования проблемы задолженности», - сказал заместитель председателя КГГА.

Справочно.

В апреле 2018 года завершилась многолетняя соглашение города с ПАО «Киевэнерго». В результате функция поставки горячей воды и тепла перешла к коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое было специально создано для этой работы. С 1 августа 2018 года в пользование «Київтеплонерего» передан весь теплоэнергетический комплекс Киева: свыше 2,6 тыс. км теплосетей, почти 200 котельных и станций теплоснабжения, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия».

За время действия соглашения в ПАО «Киевэнерго» сформировался долг перед НАК «Нафтогаз» за потребленный природный газ в размере нескольких миллиардов гривен. НАК «Нафтогаз» настаивает, чтобы новое предприятие – «Киевтеплоэнерго» взяло на себя эти долги. По этой причине НАК «Нафтогаз Украины» отказался заключить соглашение с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа. НАК требует сначала решить вопрос правопреемственности долгов. Это причинило отсутствие горячей воды у киевлян и угрозу отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева.