В центре Киева зажгли главную новогоднюю елку Украины (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах по этому случаю приняли участие Киевский городской голова Виталий Кличко и супруга президента Украины Марина Порошенко.

В празднике принимают участие по меньшей мере полторы тысячи киевлян и гостей столицы.

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В своих приветственных речах супруга президента и городской голова столицы поздравили украинцев с Днем Святого Николая и грядущими Новогодними и Рождественскими праздниками.

«В канун Новогодних и Рождественских праздников, в День Святого Николая мы торжественно зажигаем огни на главной новогодней елке. В этом году елка, спустя 60 лет, вернулась в историческое и духовное сердце украинской столицы - к стенам Софии Киевской. Мы презентуем эту зеленую красавицу - живую елку, украшенную белыми голубями – символами любви и мира», - сказал Кличко.

При этом супруга президента и городской голова Киева выразили сожаление по поводу вооруженного противостояния на востоке Украины, поскольку не все украинцы смогут отпраздновать новогодние и рождественские праздники в своих домах. Но в то же время выразили надежду, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и люди смогут вернуться в свои дома.

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Кличко и Марина Порошенко пожелали украинцам счастливых новогодних праздников и мира, который, как они подчеркнули, сегодня, как никогда, нужен Украине и ее народу.