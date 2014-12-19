Вавриш: Пикет "МАФовиков" организовал регионал

Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на собственный источник написал замдиректора департамента Андрей Вавриш.

Читайте такжеВ КГГА заявили, что демонтировали "почти все киоски" возле выходов из метро"Сегодня под КГГА опять вывели молодых людей, которые, явно томясь, держат транспаранты с требованием люстрировать меня и моего начальника... За организацией этого митинга стоит член Партии регионов, любитель пророссийской сепаратистской символики - георгиевской ленточки, король незаконных МАФов - Роман Солодкий", - заявил Вавриш.