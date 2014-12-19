Подозреваемый в убийстве милиционеров в Киеве убит - ГПУ

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Алена Яхно.

"Хочу сообщить, что уже есть заключение экспертов о смерти подозреваемого в тройном убийстве. У него зафиксированы три ранения в грудную клетку", - написала она на странице в Facebook.

"Милиция проводит все необходимые следственные действия. В дальнейшем материалы будут переданы в прокуратуру города Киева", - сообщила Яхно.

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"Конечно, как того требует закон, по факту применения огнестрельного оружия будет проведена проверка и открыто уголовное производство. Но уже сейчас, предварительно, можно сказать, что работники милиции действовали абсолютно адекватно, поскольку преступник был вооружен, оказал сопротивление и даже совершил несколько выстрелов в сторону милиции", - добавила она.