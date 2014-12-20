Завтра в центре Киева ограничат движение транспорта

Завтра, 21 декабря, в центре Киева с 11 до 13 часов будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Столичная Госавтоинспекция информирует, что согласно распоряжению КГГА, 21 декабря, во время проведения Новогоднего праздничного пробега «Забег Святого Николая» с 11 до 13 часов, в центре столицы будут действовать ограничения в движении.

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Так, в воскресенье, будет временно запрещено движение по следующему маршруту: Софийская площадь (старт) – проулок Рыльского - ул. Владимирская - Владимирский спуск – Большая Житомирская – Львовская площадь (по кругу) – Большая Житомирская – Владимирская – Софийская площадь (финиш).

Госавтоинспекция города Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдать Правила дорожного движения.