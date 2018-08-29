Киев достиг соглашения с правительством о возобновлении горячего водоснабжения в столице

Правительство готово одобрить и реализовать все решения, которые позволят обеспечить Киев энергоресурсами.

Министерство финансов Украины и Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины проработают вопрос урегулирования задолженности перед НАК «Нафтогаз», что образовалась в Киеве. Соответствующее поручение сегодня дано на заседании Правительства Украины.

В частности, Правительство готово одобрить и реализовать все решения, которые позволят обеспечить Киев энергоресурсами, сообщает пресс-служба КГГА.

«Речь идет об изменении в соответствующее постановление и выделение государственной субвенции на разницу в тарифах. Это позволит решить вопрос штрафных санкций, которые были начислены «Нафтогазом», и правопреемства долга. После этого можем говорить о возобновлении поставки горячей воды в столице и оперативные мероприятия по подготовке к отопительному сезону», – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он отметил, что Киев приветствует конструктивную позицию Правительства в этом сверхважном вопросе, и отметил, что сейчас важно отработать исполнения постановления, учитывая существующую ситуацию.

Напомним, НАК «Нафтогаз» настаивает, чтобы новое предприятие – «Киевтеплоэнерго» приняло на себя долги за природный газ, образовавшейся за период действия договора с ПАО «Киевэнерго». До этого НАК «Нафтогаз» отказался заключить соглашение с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа. Это повлекло отсутствие горячей воды у киевлян и угрозу отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

В настоящее время дело рассматривается в Хозяйственном суде. Киева, что может занять длительное время. Поэтому, несмотря на близость отопительного сезона, городская администрация Киева настояла на рассмотрении этого вопроса на уровне Кабинета Министров Украины.

Справочно. В апреле 2018 года завершилась многолетняя соглашение города с ПАО «Киевэнерго». В результате функция поставки горячей воды и тепла перешла к коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое было специально создано для этой работы. С 1 августа 2018 года в пользование «Київтеплонерего» передан весь теплоэнергетический комплекс Киева: свыше 2,6 тыс. км теплосетей, почти 200 котельных и станций теплоснабжения, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия».

За время действия соглашения в ПАО «Киевэнерго» сформировался долг перед НАК «Нафтогаз» за потребленный природный газ в размере нескольких миллиардов гривен. НАК «Нафтогаз» настаивает, чтобы новое предприятие – «Киевтеплоэнерго» взяло на себя эти долги. По этой причине НАК «Нафтогаз Украины» отказался заключить соглашение с КП «Киевтеплоэнерго» на поставку природного газа. НАК требует сначала решить вопрос правопреемственности долгов. Это повлекло отсутствие горячей воды у киевлян и угрозу отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около 70% Киева.