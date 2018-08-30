КГГА сообщила, когда начнется учебный процесс в школах Киева

Праздничные мероприятия по случаю начала нового учебного года по выбору родительских комитетов будут проведены в школах 1 или 3 сентября.

В этом году учебный процесс в школах Киева официально начнется 3 сентября.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник после заседания коллегии КГГА относительно готовности образовательных заведений города к новому 2018-2019 учебному году.

«Мы дали возможность родительским комитетам и школам самим определяться со временем проведения соответствующих праздничных мероприятий по случаю начала нового учебного года. Большое количество школ их проведет 1 сентября, учитывая, что это суббота, выходной день, и родителям, которые ведут детей в первый класс, не надо отпрашиваться с работы. А уже учебный процесс начнется 3 сентября. Другие проведут праздничные мероприятия 3 сентября с началом непосредственно учебного процесса», - сказал Поворозник.

Он заверил, что все городские школы готовы 1 сентября принять школьников. «Я могу 100-процентно заверить, что школьные учебные заведения города готовы к тому, чтобы принять учеников. У нас есть небольшие проблемы с обеспечением помещений «Новой украинской школы» (НУШ - УНИАН), то есть реформированных первых классов. Среди причин этого, я подозреваю, есть организационные. Мы проведем анализ работы соответствующих руководителей с соответствующими выводами. Будет ответственность каждого за то, каким образом все это было подготовлено. Отмечу, что вопросов со средствами практически не было в процессе подготовки к новому учебному году», - подчеркнул Поворозник.

По его словам, в Киеве нет школ, где из-за ремонта не может начаться учебный процесс. «У нас есть школы, где не завершен ремонт, но там сделаны все работы, чтобы дети имели возможность идти в школу. И работы, которые будут дальше проводиться, - это те, которые не мешают учебе. А так все школы у нас готовы принять детей 1 или 3 сентября», - отметил Поворозник.

При этом он добавил, что существует проблема с обеспечением «Новой украинской школы» - соответствующим оборудованием реформированных первых классов.

«В разных районах по-разному обеспечены новыми партами НУШ. Например, Шевченковский, Печерский и еще несколько районов почти полностью обеспечены. Что касается Дарницкого, Соломенского и Подольского районов - то там обеспеченность от 30 до 60% с пониманием того, что эта проблема должна быть решена до конца октября», - прокомментировал Поворозник и добавил, что причины такого обеспечения будут выяснены в ближайшее время.

Относительно учителей начальной школы он сообщил, что для НУШ они подготовлены. «Курсы для учителей не одноразовые, а постоянные. Кажется, 1,3 тыс. учителей принимают в этом участие», - добавил он.

Как напомнили в КГГА, новый учебный 2018-2019 год является определяющим для образования Украины, поскольку начинается переход общего среднего образования на 12-летнее обучение.

На внедрение концепции НУШ городу выделено 69,6 млн грн государственной субвенции, а именно: 16,3 млн грн на обучение учителей и 53,3 млн грн на создание новой образовательной среды.

Кроме того, для подготовки учебных заведений киевские городские власти выделили еще около 150 млн грн. В КГГА отметили, что Киев - единственный регион в Украине, который выделил больше средств именно на внедрение НУШ.

В Киеве в этом году в первые классы пойдут 34 тыс. детей.