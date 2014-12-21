На Киевщине задержали трех мужчин, которые бросили в инспекторов ГАИ гранату

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, инцидент произошел сегодня около 11.00 на трассе «Киев-Одесса».

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По информации УСО, на КПП ГАИ для проверки документов инспекторы остановили легковой автомобиль, в котором находилось трое мужчин. Во время проверки пассажиры автомобиля не отреагировали на обращение инспекторов. Вместо этого один из них бросил в сторону правоохранителей гранату, после чего транспортное средство тронулось с места.

В результате взрыва никто не пострадал. Во время преследования автомобиль был задержан в 7 километрах от места совершения преступления.

"Пока задержаны два человека, принимаются меры по задержанию третьего правонарушителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности нарушителей", - отметили в МВД.