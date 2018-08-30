Кличко проверил качество капремонта одной из столичных улиц, которую не ремонтировали 40 лет

Дорогу на улице Генерала Родимцева в Голосеевском районе столицы обновили на участке длиной более полукилометра.

Мэр Киева Виталий Кличко проверил после капитального ремонта улицу Генерала Родимцева в Голосеевском районе столицы. Там обновили участок от ул. Героев Обороны до ул. Полковника Затевахина длиной более полукилометра.

Как сообщает пресс-служба мэра, ремонтные работы на улице Родимцева не осуществляли 40 лет - с 1978 года. Капитальное обновление дороги началось в конце июня и продолжалось два месяца. Стоимость работ - 12 млн грн.

По этой улице ездит и ходит много людей, ведь рядом находится Свято-Покровский Голосеевский монастырь и Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

“В начале недели мы проверяли работы по капитальному ремонту на улицах Леонтовича и Ярославов Вал в центре города. Сегодня же инспектируем обновленную улицу Генерала Родимцева в Голосеевском районе, - сказал Кличко. - Наш город должен быть комфортным, с дорогами европейского уровня. Поэтому наша ключевая задача - ни в коем случае не сбавлять темпов капитального ремонта столичных дорог, презентуя киевлянам обновленные объекты, которыми мы можем гордиться", - добавил он.

Так, по словам городского головы, на ул. Генерала Родимцева вместо асфальта использовали новый улучшенный материал – полимерасфальтобетон, который более долговечен. Также отремонтирована дождевая канализация, чтобы на дороге не было подтоплений, установлены новые гранитные бордюры. Обновлено на улице и освещение – здесь установили 22 современных энергосберегающих LED светильника. Разметка на дороге выполнена вместо краски из пластика, что делает ее более устойчивой.

Также вдоль дороги обустроили тротуар, которого до этого не было, и пешеходы были вынуждены ходить по проезжей части. Следовательно, по словам мэра, после капитального ремонта улица Родимцева стала безопаснее для пешеходов и комфортной для водителей.

Кличко напомнил, что за предыдущие два года в Киеве отремонтировали более 500 километров дорог и проездов. И как минимум 300 километров заплановно обновить этого года. Всего же в Киеве около 1667 км дорог.

Сейчас в активной фазе капитальный ремонт осуществляется на просп. Палладина и путепроводе, который расположен на этом проспекте, ул. Заболотного, ул. Семьи Кульженко, ул. Алма-Атинской (также с ремонтом путепровода).

Завершаются работы по капитальному ремонту подъездов к просп. Бажана (транспортные развязки возле станций метро "Харьковская", "Позняки", "Осокорки").

На сегодня в рамках дорожно-строительного сезона 2018 года уже завершены ремонтные работы на бульваре. Вернадского, просп. Тычины, ул. Елены Телиги, Набережном шоссе, ул. Ярославов Вал, Леонтовича, Назаровской и других