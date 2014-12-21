По Киеву пробежало полтысячи «Святых Николаев» (фото)
18:37, 21 декабря 2014Киев
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В воскресенье, 21 декабря, в Киеве возле главной елки страны на Софийской площади состоялся костюмированный забег "Святого Николая".
Мероприятие было благотворительным / УНИАН
Для участия в забеге зарегистрировалось 600 человек, взрослые бежали 5 километров, дети - 500 метров.
Мероприятие было благотворительным: 50 гривен от каждого регистрационного взноса будет направлено на помощь детям, потерявшим кормильца во время военных действий на востоке.
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Праздник состоялся в рамках Фестиваля Святого Николая 2014, организаторами которого являются Folk Ukraine и Країна мрій.
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