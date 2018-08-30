В КГГА сообщили, что Киев опережает другие регионы по темпам развития малого и среднего бизнеса

В столице сосредоточена пятая часть малых и средних предприятий Украины.

По показателям развития малого и среднего предпринимательства в 2018 году Киев является лидером среди регионов Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время торжественного мероприятия по случаю празднования Дня предпринимателя.

«Вы делаете важнейшее дело для города – создаете рабочие места, ваши предприятия насыщают товарами внутренний или даже внешний рынки. Все это обуславливает улучшение условий социально-экономического развития столицы, предопределяет ее прогресс и благосостояние киевлян. Быть успешным сегодня означает, прежде всего, чувствовать свою ответственность перед семьей, командой и обществом. Это также способность эффективно действовать в условиях вызовов современности. Современный бизнес чувствителен к любым социально-политических изменений, поэтому именно от руководителя, от его деловой инициативы и жизненной мудрости, зависит успех не только предприятия, но и каждого работника», – отметил Николай Поворозник.

Во время мероприятия он вручил представителям столичного бизнеса Почетные грамоты и награды Киевского городского головы за значительные достижения в производстве современной конкурентоспособной продукции, а также за активную поддержку традиций благотворительности, меценатства и социальной ответственности.

«Пусть этот праздник вселяет гордость за результаты своего труда, за свой родной город и за Украину. Пусть в этот день ваши сердца будут полны светлой надежды и уверенности в завтрашнем дне. Искренне желаю вам и вашим семьям, новых достижений, благополучия и процветания на благо родного города!» – поздравил присутствующих Николай Поворозник.

Кроме того, специальными наградами награжден также работников предприятий и предпринимателей-воинов АТО, которые выполнили свой гражданский и воинский долг, и открытие собственного бизнеса для которых стало не только источником получения прибыли, а еще и средством реабилитации и адаптации к мирной жизни. Также отмечены наградами победители городского смотра-конкурса учреждений сферы бытового обслуживания и присвоены звания образцовых в 2017 году.

Справочно.

В столице сосредоточена пятая часть малых и средних предприятий Украины. За первые шесть месяцев текущего года количество физических лиц-предпринимателей увеличилось на 16,2% по сравнению с показателя 2017 года, зарегистрированных как юридические лица – на 5,8%. К слову, на 10 тыс. человек наличного в Киеве населения приходится 279 малых и 11 средних предприятий.

По информации Государственной фискальной службы в г. Киеве, в том же периоде от уплаты налогов и сборов от субъектов предпринимательства в городской бюджет поступило 14,1 млрд грн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 1,2 раза.

Постепенная дерегуляция экономики на государственном уровне, продуктивный диалог в плоскости «местная власть-общество-деловое сообщество» и внедрены муниципальные меры по поддержке малого и среднего предпринимательства прибавляют позитивной динамики в развитии благоприятного бизнес-климата столицы.

В частности, в рамках мероприятий на поддержку развития малого и среднего предпринимательства с начала года Киевская городская власть совместно с Немецко-Украинским Фондом и банками-партнерами реализует Программу финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса. Компенсируя 50% процентной ставки по кредитному договору, КГГА способствует реализации инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время городской администрацией столичным предприятиям – участникам Программы по процентной ставке уже компенсировано около 160 тыс. грн.