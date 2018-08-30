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В КГГА сообщили, что Киев опережает другие регионы по темпам развития малого и среднего бизнеса

18:53, 30 августа 2018
Киев
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Киев опережает другие регионы по темпам развития малого и среднего бизнеса – Поворозник / kyivcity.gov.ua

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник во время торжественного мероприятия по случаю празднования Дня предпринимателя.

«Вы делаете важнейшее дело для города – создаете рабочие места, ваши предприятия насыщают товарами внутренний или даже внешний рынки. Все это обуславливает улучшение условий социально-экономического развития столицы, предопределяет ее прогресс и благосостояние киевлян. Быть успешным сегодня означает, прежде всего, чувствовать свою ответственность перед семьей, командой и обществом. Это также способность эффективно действовать в условиях вызовов современности. Современный бизнес чувствителен к любым социально-политических изменений, поэтому именно от руководителя, от его деловой инициативы и жизненной мудрости, зависит успех не только предприятия, но и каждого работника», – отметил Николай Поворозник.

Во время мероприятия он вручил представителям столичного бизнеса Почетные грамоты и награды Киевского городского головы за значительные достижения в производстве современной конкурентоспособной продукции, а также за активную поддержку традиций благотворительности, меценатства и социальной ответственности.

«Пусть этот праздник вселяет гордость за результаты своего труда, за свой родной город и за Украину. Пусть в этот день ваши сердца будут полны светлой надежды и уверенности в завтрашнем дне. Искренне желаю вам и вашим семьям, новых достижений, благополучия и процветания на благо родного города!» – поздравил присутствующих Николай Поворозник.

Кроме того, специальными наградами награжден также работников предприятий и предпринимателей-воинов АТО, которые выполнили свой гражданский и воинский долг, и открытие собственного бизнеса для которых стало не только источником получения прибыли, а еще и средством реабилитации и адаптации к мирной жизни. Также отмечены наградами победители городского смотра-конкурса учреждений сферы бытового обслуживания и присвоены звания образцовых в 2017 году.

Справочно.

В столице сосредоточена пятая часть малых и средних предприятий Украины. За первые шесть месяцев текущего года количество физических лиц-предпринимателей увеличилось на 16,2% по сравнению с показателя 2017 года, зарегистрированных как юридические лица – на 5,8%. К слову, на 10 тыс. человек наличного в Киеве населения приходится 279 малых и 11 средних предприятий.

По информации Государственной фискальной службы в г. Киеве, в том же периоде от уплаты налогов и сборов от субъектов предпринимательства в городской бюджет поступило 14,1 млрд грн, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 1,2 раза.

Постепенная дерегуляция экономики на государственном уровне, продуктивный диалог в плоскости «местная власть-общество-деловое сообщество» и внедрены муниципальные меры по поддержке малого и среднего предпринимательства прибавляют позитивной динамики в развитии благоприятного бизнес-климата столицы.

В частности, в рамках мероприятий на поддержку развития малого и среднего предпринимательства с начала года Киевская городская власть совместно с Немецко-Украинским Фондом и банками-партнерами реализует Программу финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса. Компенсируя 50% процентной ставки по кредитному договору, КГГА способствует реализации инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства.

В настоящее время городской администрацией столичным предприятиям – участникам Программы по процентной ставке уже компенсировано около 160 тыс. грн.

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