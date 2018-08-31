КГГА: Капитальный ремонт путепровода на улице Кирилловской завершен

На завершающем этапе находится капремонт дорожного покрытия транспортных развязок возле станций метро «Харьковская», «Позняки», «Осокорки».

В последние два летних месяца, в июле и августе, специалисты коммунальной корпорации «Киевавтодор» завершили капитальный ремонт улиц Елены Телиги, Ярославов Вал, Леонтовича, Генерала Родимцева, Назаровской, Набережного шоссе, бульвара Академика Вернадского и прочего.

Дорожники также капитально отремонтировали покрытие проезжей части путепровода на пересечении ул. Елены Телиги и Кирилловской, благодаря чему сегодня ночью было снято ограничение движения транспорта. Сейчас продолжаются работы по ремонту пролетных строений путепровода.

На завершающем этапе находится капремонт дорожного покрытия транспортных развязок возле станций метро «Харьковская», «Позняки», «Осокорки», в активной фазе – капитальный ремонт ул. Академика Палладина и путепровода, расположенного на этом проспекте, улиц Заболотного, Семьи Кульженко, Алматинской.

Кроме того, продолжается капремонт путепровода на пересечении ул. Комарова и б-ра Вацлава Гавела, транспортной развязки на пересечении ул. Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покотило, путепровода на ул. Алматинской и прочего.