Столица активно привлекает инвесторов к развитию социальной инфраструктуры – Поворозник

По итогам конкурсов по привлечению инвесторов с целью развития спортивной инфраструктуры, за последние годы реализован ряд инвестиционных проектов.

Столица активно привлекает инвесторов к развитию социальной инфраструктуры. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Недавно состоялось торжественное открытие современного футбольного поля с сопутствующей спортивной инфраструктурой лицея «Голосеевский» № 241. Это яркий пример слаженной работы Департамента экономики и инвестиций Киевской городской государственной администрации, Голосеевской районной администрации и коммунального предприятия «Киевское инвестиционное агентство». Результат – два образовательных заведения города Киев, лицей «Голосеевский» № 241 и Печерская международная школа, получили новый современный спортивный объект для нужд детей. Обустройство футбольного поля выполнено с использованием современных технологий, искусственного спортивного покрытия, что позволит создать комфортные, удобные и безопасные условия для спортивных занятий учеников», – рассказал Николай Поворозник.

Он отметил, что по результатом проведенного в 2017 году конкурса инвестором определено ООО «ПЕЧЕРСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА».

«Согласно условиям инвестиционного конкурса, инвестор профинансировал объект на сумму около 5 млн грн и за собственные средства будет осуществлять содержание футбольного поля в течение 10 лет. После окончания срока действия инвестиционного договора объект инвестирования будет безвозмездно передан в коммунальную собственность территориальной громады города Киева», – отметил Николай Поворозник.

Кроме того, по итогам конкурсов по привлечению инвесторов с целью развития спортивной инфраструктуры, за последние годы реализован ряд инвестиционных проектов: обустроена спортивная база для пляжного футбола, футбола и других видов спорта на территории пляжа «Венеция» острова Долобецкий и создана комфортная современная зона отдыха по пляжному баскетболу на объекте «Венеция» на острове Долобецкий).

Также определены инвесторы, которые уже реализуют инвестиционные проекты по строительству современного спортивного комплекса на проспекте Генерала Ватутина в Деснянском районе и строительству частной средней школы на проспекте Героев Сталинграда, 10-В жилого массива Оболонь.