Кличко поехал в Соединенные Штаты на прощание с сенатором Маккейном

Похоронят известного политика 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд).

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в мероприятиях памяти американского сенатора Джона Маккейна, которые состоятся в субботу, 1 сентября, в Вашингтоне. Кличко получил приглашение от семьи Джона Маккейна и Сената Соединенных Штатов.

Мэр Киева посетит Национальную мемориальную службу в Национальном соборе Вашингтона, где будут присутствовать семья и друзья Маккейна, сенаторы и конгрессмены, сотрудники офиса сенатора, приглашены мировые политики. На службе выступят экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

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До этого с Джоном Маккейном попрощались в Финиксе (штат Аризона). А в пятницу гроб с телом сенатора выставят в Вашингтоне в центральной ротонде Капитолия.

Похоронят известного политика 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд) на территории Военно-морской академии США, которую он закончил в 1958 году.