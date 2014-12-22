В Киеве подорожал проезд в маршрутках

Теперь цена билетика на маршрутах №№192, 476, 485, 529 и 180 выросла до 5 гривен, на маршрутах №470 и №34 — 4 грн (был 3-3,5 грн на всех маршрутах). Повысил цены только один перевозчик — ему и принадлежат все эти направления.

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Некоторые киевляне, уже ощутившие на себе "прелесть" новых цен, шутят: пора переходить на велосипеды, или просто ходить пешком. Но есть и те, кто готов платить — лишь бы маршрутки не разваливались на ходу и в них было чисто. "Мне денег не жалко. Но и водитель мне пусть не хамит за такие деньги", — говорит житель Троещины Андрей Ткачило, пишет Сегодня.

Хозяева подорожавших маршруток уверяют, что регулярно обновляют подвижной состав, и жалуются, что из-за высокого курса доллара и евро в разы подорожало горючее и запчасти. "Мы сдерживали стоимость как могли. До 5 грн подорожали лишь "длинные" маршруты — на остальных цена осталась прежней", — уверяют перевозчики и говорят, что выходов у них лишь два: или поднимать цены, или закрывать маршруты.

В мэрии говорят, что подорожание пока касается одного перевозчика. "В пятницу департамент транспорта КГГА согласовал стоимость проезда в сторону подорожания для одного самого крупного перевозчика столицы, который работает на Троещине и в центре города", — подтвердил "Сегодня" начальник коммунальной службы перевозок КГГА Сергей Савтырь. Последуют ли за их примером другие, пока непонятно. Сами перевозчики намекают, что этого стоит ожидать — особенно если в феврале проезд в метро подорожает до 4 грн, а наземный транспорт — до 3 грн.