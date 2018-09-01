Кличко: 3 сентября мы откроем самую современную, первую энергоэффективную и «умную» школу в Украине

Как отметил Кличко, в ней созданы надлежащие условия для комфортного обучения детей.

3 сентября в столице откроют самую современную, первую в Украине энергоэффективную и “умную” школу.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Киев”.

“Мы построили и реконструировали за эти годы 7 школ. Одна из них - №334 в Дарницком районе. Это самая современная и лучшая школа Украины, где будет учиться 1,5 тысячи детей. 3-го сентября мы будем открывать эту школу”, - сказал Кличко.

Так, по словам городского головы, школа – новостройка. В ней созданы условия для комфортного обучения детей. Вместе с тем, здание оснащено современными технологиями – оно является энергоэффективным и “умным”.

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Как пояснил Кличко, в школе установлено современное энергосберегающее автономное оборудование для обогрева помещения – тепловые насосы, которые значительно экономичнее по сравнению с обычными отопительными системами, ведь для своей работы используют тепло земли и электроэнергию. Также в школе работает система “умный дом”, есть видеонаблюдение.

Он напомнил, что осенью 2018 года в столичные школы пойдут 34 тысячи первоклассников. Дети будут учиться уже по концепции Новой украинской школы, которая предусматривает обучение детей в интересной интерактивной форме.

Городской голова отметил, что в 2018 году на образование из городского бюджета было выделено 13 млрд. грн., что почти на 2,7 млрд. грн. более чем в 2017 году. За четыре года было построено или реконструировано 19 детских садов и 7 школ.

“Мы системно подходим к вопросам образования. Ведь важнейшими инвестициями являются инвестиции в наших детей”, - подытожил он.