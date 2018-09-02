Инновационная «Гимназия А+» от KAN Development – уникальное образовательное учреждение в Украине

1 сентября 2018 года компания KAN Development открыла инновационное учебное заведение – «Гимназия А+» на территории жилого комплекса «Комфорт Таун».

Торжественно перерезали ленточку основатель компании KAN Игорь Никонов, его жена, основательница образовательной сети «А+» Иванна Никонова и директор сети образовательных учреждений «А+» Татьяна Курмаз. Также на открытии присутствовали легендарные спортсмены Владимир Кличко и Александр Волков, и директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Проект «Гимназии А+» был создан вместе с талантливой командой ARCHIMATIKA. Она рассчитана на 600 учащихся и является уникальным образовательным учреждением, которое не имеет аналогов в Украине. Здание работает на тепловых насосах, использующих энергию земли и поставлящих ее для нужд гимназии, 170 пробуренных скважин принимают тепло в течение отопительного периода, а летом они работают на охлаждение здания. Энергоэффективное стекло, которое регулирует прогрев воздуха в аудиториях, солнечные батареи, современная система вентиляции, «умное» освещение, трехуровневая система очистки воды – это далеко не все преимущества здания.

Кроме того, это первая школа с уникальным большим стадионом, аналогов которому еще нет в Украине. Профессиональное футбольное поле размером 40Х60, которое соответствует стандартам ФИФА, для тренировки учащихся и проведения соревнований международного уровня с трибунами для болельщиков. Также гимназия имеет 3 многофункциональных спортивных зала различного назначения: большой зал для командных видов спорта, зал для художественной гимнастики и единоборств, хореографический зал. На отдельное внимание заслуживает outdoor гимнастический комплекс и баскетбольная площадка (может использоваться для волейбола, бадминтона и др), беговые дорожки с покрытием, соответствующим стандарту IAAF, стена для скалолазания и прочее. На наружной детской площадке установлен уникальный комплекс детских спортивно-развлекательных аттракционов, на фоне которых даже взрослому хочется сделать селфи.

Еще одна из инновационных черт «Гимназии А+» – это возможность проведения занятий на свежем воздухе. На специально обустроенной зеленой площадке дети и их родители имеют возможность посетить классы по рисованию, поэзии и йоге на свежей травке с видом на ландшафтный парк. Кстати, уникальные хвойные деревья и сакуры для него были привезены из лучших питомников Украины и Германии.

Главный девиз гимназии – «Учись, создавай, сотрудничай!» – и основатели проекта создали все возможности для его реализации. В «Гимназии А+» от KAN Development есть столовая для здорового питания ребенка и уютное кафе, сверхсовременная цифровая и традиционная библиотека, школьный театр, большой концертный зал на 200 человек, профессиональный лекторий, студия звукозаписи и оборудованная современными инструментами музыкальная студия. Классы информатики, биологии, химии и «Sciencelab» с профессиональным лабораторным оборудованием, которому позавидуют даже современные ученые. Для родителей в гимназии предусмотрен удобный паркинг, и даже электрозарядные станции для автомобилей и велосипедов.

Также в школе разработана уникальная программа, благодаря которой родители онлайн будут получать информацию относительно успехов и талантов ребенка. Это позволит своевременно выявить в нем самые лучшие качества и умения для будущего развития и реализации.

Стоит отметить, что компания KAN планирует и в дальнейшем развивать сеть образовательных учреждений «А+», создавая для новых поколений уникальные образовательные проекты. Уже скоро свои двери откроют Академия спорта, детский сад и школа. Реализация вышеуказанных проектов будет осуществлена в рамках проектов жилых комплексов TetrisHall, Respublika и «Файна Таун».