Кличко принял участие в прощании с Маккейном: он был человеком, о жизни которого можно написать не одну книгу

Мэр Киева отметил, что благодарен Маккейну и за политическую поддержку, и за его советы.

Мэр Киева посетил Национальную мемориальную службу в Национальном соборе Вашингтона, где присутствовали семья и друзья Маккейна, его 106-ти летняя мать, сенаторы и конгрессмены, сотрудники офиса сенатора, приглашены мировые политики. На службе выступили экс-президенты США Джордж Буш-младший и Барак Обама.

«Джон Маккейн был человеком, о жизни которого можно написать не одну книгу, начиная с юности, военной службы, пути в политике. Он был настоящим бойцом, патриотом, человеком высоких принципов, - отметил Кличко в комментарии журналистам. - Кстати, немного кто знает, - Маккейн имеет прямое отношение и к боксу. Он был соавтором так называемого закона Мухаммеда Али, который разделил полномочия промоутеров, менеджеров и боксеров. Это очень важный закон для соблюдения прав спортсменов. Сенатор много раз был на боях - поддерживал и меня, и Владимира», - сказал Виталий Кличко.

Мэр Киева отметил, что благодарен Маккейну и за политическую поддержку, и за его советы.

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«После моей спортивной карьеры, он поддерживал меня как политика, давал советы. Я очень благодарен за это. Ведь мысли, подсказки такого опытного, влиятельного политика - всегда ценные», - отметил Кличко.

Он отметил, что Украина потеряла большого друга, который верил в нее и помогал.

«Он всю жизнь боролся за ценности, за демократию. И мы очень благодарны, что во время Революции достоинства Джон Маккейн также был с нами на Майдане, поддерживая стремление украинцев жить в современном, демократическом государстве. Память о нем останется в наших сердцах», - сказал Виталий Кличко.

Перед церемонией в Национальном соборе Вашингтона Кличко пообщался с бывшим Госсекретарем США Джоном Керри, спецпредставителем Госдепа США по вопросам Украины Куртом Волкером, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфо Джулиани, бывшим президентом Грузии Міхеілом Саакашвили, другими политиками.

В течение прошедшей недели с Джоном Маккейном прощались в Финиксе (штат Аризона), в пятницу мемориальные мероприятия состоялись в Капитолии в Вашингтоне.

Похоронят известного политика 2 сентября в Аннаполисе (штат Мэриленд) в Военно-морской академии США, которую он заканчивал.