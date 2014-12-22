В Киеве гаишники ежедневно ловят около 40 пьяных водителей

14:27, 22 декабря 2014
Киев
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В Киеве с начала года за управление в нетрезвом состоянии отстранены от руля более 13 тыс. водителей.

ГАИ / job-sbu.org

Об этом сообщили в столичной управлении Госавтоинспекции.

При этом инспекторы столичной ГАИ за 11 месяцев зафиксировали 608 ДТП с участием водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии. 8 человек погибли и 101 человек - получил травмы, говорится в сообщении.

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Всего, по данным ГАИ, ежедневно инспекторы выявляют в столице около 40 пьяных водителей.

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