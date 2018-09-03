Кличко открыл самую современную школу в Украине и поздравил учеников и учителей с началом учебного года

Городской голова передал символический ключ дирекции начальной школы и лицея "Интеллект".

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новую, самую современную школу в Украине - школу №334 в Дарницком районе столицы и поздравил детей и учителей с началом учебного года. Также мэр начал первый урок для первоклассников и поинтересовался мечтами детей о будущем.

"Хочу поздравить первоклассников с первым звонком. Это - праздник, который вы всегда будете помнить в вашей жизни. И поздравить каждого ученика с тем, что вы будете учиться в этой современной школе в Украине. И также поздравляю учителей и родителей: наши дети идут в лучшую школу в Украине, которая является образцом и стандартом для всех учебных заведений страны",- сказал Кличко.

Городской голова передал символический ключ дирекции начальной школы и лицея "Интеллект". Также Кличко осмотрел классы и помещения новой школы.

В комментарии журналистам он напомнил, что столичная власть делает все возможное, чтобы создать надлежащие условия для качественного образования в Киеве.

В 334-й школе смогут обучаться около 1,5 тысячи детей. В здании будет размещена начальная школа и лицей "Интеллект". «Школа имеет все необходимое оборудование и технику, чтобы дети учились комфортно и получали образование европейского уровня. В частности, рабочее место учителя оборудовано компьютером, кроме обычной доски, в классах есть большие интерактивные дисплеи для просмотра видеоматериалов. Также есть специальные кабинеты для изучения иностранных языков, танцевальная студия, студия музыки и пения, 3 спортивных зала, медицинская часть, душевые комнаты, кабинет психолога. Начальная школа имеет отдельные игровые классы и современные парты-трансформеры. Школа - энергоэффективная. Она имеет автономное отопление, которое будет осуществляться системой насосов», - отметил мэр Киева.

Также в здании установлена система «умный дом», которая предусматривает автоматическое регулирование температуры помещений школы в зависимости от того, находятся ли в помещении люди и какая температура на улице. Здание имеет дополнительное утепление и энергоэффективное LED-освещение.

"Мы работаем над тем, чтобы все столичные школы были такого образца!",- отметил мэр.

Так, до конца года столичные власти планируют завершить реконструкцию с пристройками еще в двух столичных школах – в Быковне и в Голосеевском районе. Также в 2018 году городские власти запланировали открыть 8 детских садов (1 новый и 7 реконструированных). Три детсада уже открыли. Всего же за последние четыре года, отметил Кличко, в столице было построено или полностью реконструировано 7 школ и 19 детских садов.