Парковки в центре Киева заполнены лишь на 20-30% - эксперт

Об этом сообщил на пресс-конференции эксперт в транспортной сфере Богдан Аганин.

«Сейчас идет работа по городской навигации, в том числе и по указателям, где расположены паркинги. Разрабатываются карты, в том числе будет вынесение информации на онлайн-сервисы для общей доступности, где будет размещена информация о паркингах, количестве мест, стоимости и все остальное», - сказал он.

Также Аганин спрогнозировал, что введение транспортной навигации в Киеве возможно с 1 мая 2015 года.

Читайте такжеВ Киеве насчитывается около миллиона автомобилей и лишь 6 тысяч парковочных мест - мэр

Как отметил и.о. директора КП «Киевтранспарксервис» Андрей Воробьев, парковки в центре Киева заполнены на 20-30%, и одной из причин является отсутствии информации у водителей о расположении парковок, их стоимости и количестве свободных мест.

Как сообщал УНИАН, руководство «Киевтранспарксервиса» рассчитывает в следующем году увеличить количество парковочных терминалов в Киеве до 500 штук.