«Киевтеплоэнерго» расширяет сотрудничество с международными организациями для оптимизации деятельности

Коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» расширяет сотрудничество с международными организациями, в частности с Агентством США из международного развития (USAID).

Совместная работа будет заключаться в оптимизации процессов, касающихся менеджмента и операционной деятельности, а также привлечения международных инвестиций в теплоэнергетический комплекс г. Киева.

Об этом шла речь на встрече представителей КГГА, КП «Киевтеплоэнерго», USAID, проекта USAID «Развитие энергетических рынков в Украине», а также партнерами USAID Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (Pacific Northwest National Laboratory, PNNL) и KPMG International.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, более системное сотрудничество с международными структурами, что нацелено на повышение эффективности «Киевтеплоэнерго» является чрезвычайно важным для Киева.

«Мы проходим глобальные трансформации на пути к технической модернизации теплоэнергетического блока столице. В этом процессе очень важно сотрудничество с авторитетными международными организациями, что имеют необходимый опыт и знания. Параллельно с тактическими задачами мы уже сейчас формируем долгосрочные стратегические планы, которые касаются технических аспектов, методов управления на предприятии и, в результате, улучшения сервиса для конечного потребителя», – заявил Петр Пантелеев.

В частности, на встрече обсудили предоставление помощи со стороны USAID в направлении построения системы управленческого учета. Также речь шла о видении в вопросах совершенствования финансовой модели.

Как подтвердили представители USAID, одним из совместных задач станет создание условий на предприятии «Киевтеплоэнерго» для внедрения лучших мировых практик в коммунальной сфере и привлечения инвестиций в реновацию и улучшение качества услуг отопления и горячего водоснабжения в Киеве.