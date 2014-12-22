Столичные власти рассказали, как планируют навести порядок на парковках Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. директора КП «Киевтранспарксервис» Андрей Воробьев на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что в настоящее время власти столицы готовят концепцию и программу развития единого парковочного пространства города. По словам Воробьева, «Киевтранспарксервис» подготовил ряд предложений к этому документу, среди которых необходимые изменения в законодательство, которые должны предоставить возможность организовать парковочное пространство так, что это будет удобно и для водителей, и позволит контролировать нарушителей.

«Предусматривается воплощение регуляторной функции, когда при помощи системы штрафов и других средств будет наведен порядок на парковочных площадках и разгружена инфраструктура центральной дорожной сети от большого количества транспорта. Есть наработанные нами изменения в законодательство - и в Административный кодекс, и в закон о дорожном движении, и в законы о местном самоуправлении, которые позволят предотвратить неуплату и действенно использовать систему штрафов», - отметил руководитель предприятия.

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Эти изменения, по его объяснениям, коснутся, в частности, легализации паркомест, которые сейчас работают фактически незаконно, а также совершенствования системы налоговой нагрузки на предприятия, имеющие парковочное пространство, с целью выведения «из тени» паркомест; налаживания четкого контроля за финансовыми потоками в сфере парковки; возвращения разрешения на эвакуацию неправильно припаркованных транспортных средств.

Параллельно предприятие совместно со специалистами работает над совершенствованием сервиса для водителей в плане парковки.

Так, по словам Воробьева, предусматривается значительно увеличить количество платежных терминалов за счет привлечения инвестиционных средств. Если их сейчас в городе функционирует 87, то за один-два года ”Киевтранспарксервис” прогнозирует установить только в центре столицы около 500 паркоматов.

По словам руководителя предприятия, концепция развития парковочного пространства не предусматривает работу парковщиков, а исключительно - инспекторов и контролеров.

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”Профессии парковщика не будет, а будут только инспекторы-контролеры, которые будут четко наделены полномочиями по составлению протоколов за неуплату, фото и видеофиксации. На месте будет распечатываться протокол для владельца машины для дальнейшей уплаты штрафа, копия будет направляться в админкомиссию и исполнительную службу . И человек, который не хочет за полгода или год получить аресты на имущество или машину, на счета, на что угодно, будет понимать, что лучше заплатить за парковку”, - сказал Воробьев.

Также он сообщил о планах ввести в действие систему уплаты за парковку через мобильные приложения к телефонам и другие гаджеты.

Между прочим Воробьев отметил, что в настоящее время в центральной части столицы нет проблемы с паркоместами: «Что касается обеспеченности паркоместами центральной части города, то проведенный аудит показал, что в центре есть до 5 тыс. паркомест на парковочных площадках и заполняемость этих паркингов составляет 20-30% от существующих плоскостей. То есть, жалобы на то, что не хватает паркомест в центре – довольно странные».

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В свою очередь эксперт в сфере транспорта Богдан Аганин сообщил, что до 1 мая 2015 года планируется разработать систему навигации в парковочном пространстве города.

”В настоящее время разрабатывается программа навигации города. Сейчас идет работа с владельцами парковок, идет работа по навигации города. А именно разработка указаний где именно расположены парковки, количество и цена этих парковок”, - сказал Аганин.

По его словам, программа будет доступна для всех желающих интернет-пользователей.