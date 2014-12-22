Столичные власти рассказали, как планируют навести порядок на парковках Киева
КП "Киевтранспарксервис" подготовил законодательные изменения, которые позволят контролировать парковочное пространство столицы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. директора КП «Киевтранспарксервис» Андрей Воробьев на пресс-конференции в Киеве.
Он отметил, что в настоящее время власти столицы готовят концепцию и программу развития единого парковочного пространства города. По словам Воробьева, «Киевтранспарксервис» подготовил ряд предложений к этому документу, среди которых необходимые изменения в законодательство, которые должны предоставить возможность организовать парковочное пространство так, что это будет удобно и для водителей, и позволит контролировать нарушителей.
«Предусматривается воплощение регуляторной функции, когда при помощи системы штрафов и других средств будет наведен порядок на парковочных площадках и разгружена инфраструктура центральной дорожной сети от большого количества транспорта. Есть наработанные нами изменения в законодательство - и в Административный кодекс, и в закон о дорожном движении, и в законы о местном самоуправлении, которые позволят предотвратить неуплату и действенно использовать систему штрафов», - отметил руководитель предприятия.
Читайте такжеПарковки в центре Киева заполнены лишь на 20-30% - эксперт
Эти изменения, по его объяснениям, коснутся, в частности, легализации паркомест, которые сейчас работают фактически незаконно, а также совершенствования системы налоговой нагрузки на предприятия, имеющие парковочное пространство, с целью выведения «из тени» паркомест; налаживания четкого контроля за финансовыми потоками в сфере парковки; возвращения разрешения на эвакуацию неправильно припаркованных транспортных средств.
Параллельно предприятие совместно со специалистами работает над совершенствованием сервиса для водителей в плане парковки.
Так, по словам Воробьева, предусматривается значительно увеличить количество платежных терминалов за счет привлечения инвестиционных средств. Если их сейчас в городе функционирует 87, то за один-два года ”Киевтранспарксервис” прогнозирует установить только в центре столицы около 500 паркоматов.
По словам руководителя предприятия, концепция развития парковочного пространства не предусматривает работу парковщиков, а исключительно - инспекторов и контролеров.
Читайте такжеВ Киеве насчитывается около миллиона автомобилей и лишь 6 тысяч парковочных мест - мэр
”Профессии парковщика не будет, а будут только инспекторы-контролеры, которые будут четко наделены полномочиями по составлению протоколов за неуплату, фото и видеофиксации. На месте будет распечатываться протокол для владельца машины для дальнейшей уплаты штрафа, копия будет направляться в админкомиссию и исполнительную службу . И человек, который не хочет за полгода или год получить аресты на имущество или машину, на счета, на что угодно, будет понимать, что лучше заплатить за парковку”, - сказал Воробьев.
Также он сообщил о планах ввести в действие систему уплаты за парковку через мобильные приложения к телефонам и другие гаджеты.
Между прочим Воробьев отметил, что в настоящее время в центральной части столицы нет проблемы с паркоместами: «Что касается обеспеченности паркоместами центральной части города, то проведенный аудит показал, что в центре есть до 5 тыс. паркомест на парковочных площадках и заполняемость этих паркингов составляет 20-30% от существующих плоскостей. То есть, жалобы на то, что не хватает паркомест в центре – довольно странные».
Читайте такжеВ Киеве начинает работу парковка с бесконтактной оплатой
В свою очередь эксперт в сфере транспорта Богдан Аганин сообщил, что до 1 мая 2015 года планируется разработать систему навигации в парковочном пространстве города.
”В настоящее время разрабатывается программа навигации города. Сейчас идет работа с владельцами парковок, идет работа по навигации города. А именно разработка указаний где именно расположены парковки, количество и цена этих парковок”, - сказал Аганин.
По его словам, программа будет доступна для всех желающих интернет-пользователей.