"Киевхлеб" утвержден победителем конкурса по созданию сети киосков по продаже социального хлеба

Соответствующее распоряжение КГГА подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Так, Департаменту экономики и инвестиций поручено заключить соответствующий инвестиционный договор с победителем конкурса и заказчиком осуществления мер по созданию объектов розничной торговли хлебом и хлебобулочными продуктами – Департаментом промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Предусматривается, что реализация распоряжения позволит на 3 года зафиксировать цены на хлеб и хлебобулочные изделия, которые имеют потребительский спрос в столице, говорится в сообщении.