СМИ: За протестами против схемы размещения МАФов стоят приближенные к Пшонке люди

Об этом говорится в публикации “Как столичная МАФия финансирует Пшонку в Ростове”.

Напомним, что недавно группа бизнесменов пикетировала департамент градостроительства и архитектуры киевской мэрии, и даже перекрыла движение по Крещатику. “Вопрос видимо в том, кто стоит за протестами. Как сообщали СМИ, организовывал митинги известный своими пророссийскими взглядами член Партии регионов Роман Солодкий. Указанный господин также принимал участие в известном съезде “регионалов” в Харькове, на котором ожидалось выступление Януковича”, - отмечается в статье.

В материале также указывается, что вместе с Русланом Солодким действуют Геннадий Черевко из организации “Правозахист”, а также Руслан Соболь: “Солодкий, Черевко и Соболь представляют ту группу владельцев МАФов, которая особенно усилила свои позиции во время руководства в Киеве Александра Попова. Речь идет именно о владельцах сетей киосков, а не о добросовестных мелких предпринимателях. Поговаривают, что “благодетелем”, открывшим двери во властные кабинеты был Станислав Голубев, приближенный Попова и его товарищ еще со времен работы в г. Комсомольске. Но настоящей “крышей” в этой схеме была прокуратура, работу которой в данном вопросе курировали члены семьи Генерального Прокурора Пшонки”, - пишет автор.

“Фактически МАФия, привыкшая вольготно чувствовать себя в столице во времена Януковича, и сегодня успешно собирает дань для своих хозяев в Ростове”, - подчеркивается в публикации.

При этом, отмечает автор, цели, на которые идет финансирование от нелегальных МАФов остаются сомнительными «от безобидных утех Пшонки в элитной Рублевке, или все же поддержка сепаратистов на Донбассе».