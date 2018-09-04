13 воспитанников Киевского центра реабилитации пошли в инклюзивные 1-е классы столичных школ

Семьи первоклассников в течение года находились на социальном сопровождении у специалистов Центра, и сейчас каждый из воспитанников может похвастаться успехами.

В новом 2018-2019 учебном году учениками инклюзивных 1-х классов столичных общеобразовательных школ стали 13 воспитанников Киевского городского центра реабилитации детей с инвалидностью.

Об этом сообщили в Департаменте социальной политики КГГА.

Семьи первоклассников в течение года находились на социальном сопровождении у специалистов Центра, и сейчас каждый из воспитанников может похвастаться успехами в спорте, музыке, танцах или других видах искусства, а главное – каждый из детей показал результаты во время медицинской и психологической реабилитации.

Вместе с Благотворительным фондом «Объединение мировых культур» 30 августа детей торжественно поздравили и подарили наборы первоклассника: рюкзак, тетради, альбомы, цветная бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски и другие необходимые вещи для эффективного обучения.

Кроме подарков, в праздничных день для детей провели мастер-класс и устроили интересную шоу-программу. Креативный подарок подготовили воспитанники лагеря английского языка «Е-сатр», что проходит в Центре. Дети сняли видеопоздравление для первоклассников английском языке и пожелали им вдохновения и успехов на новом этапе их жизни.