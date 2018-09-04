Кличко встретился с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом

Канцлер Австрии, страны, которая сегодня председательствует в Совете Европы заверил, что в ЕС понимают важность сдерживающих факторов и давления на РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с Федеральным канцлером Республики Австрия Себастьяном Курцом, который прибыл в Киев с рабочим визитом.

Кличко поблагодарил за поддержку европейских стремлений Украины. И особо отметил важность продолжения санкций ЕС против России. - «Вчера стало известно, что дипломаты ЕС приняли решение о продлении санкций против российских политиков и сепаратистов в Крыму и на Донбассе. Мы ожидаем обнародования этого важного решения. Важного для сдерживания дальнейшей агрессии России, - отметил Кличко. - Просим также поддержки в давлении на Россию относительно освобождения украинцев - политических заключенных России и военнопленных украинских защитников», - подчеркнул мэр Киева, передает пресс-служба Кличко.

Канцлер Австрии, страны, которая сегодня председательствует в Совете Европы заверил, что в ЕС понимают важность сдерживающих факторов и давления на РФ. «Мы поддерживаем санкции и продолжим экономическое давление на Россию. И, да, мы знаем имена политических заключенных и настаиваем на их освобождении», - отметил Себастьян Курц.

После официальной встречи в КГГА мэр Киева с австрийским канцлером прогулялись по Крещатику до Майдана Независимости и Аллеи Героев Небесной сотни. Посетили Мемориал в честь Героев Небесной сотни.