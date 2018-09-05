Украине нужна парламентская республика и сильный премьер – Артем Никифоров

В киевской организации политической партии «Основа» считают необходимым внести изменения в Конституцию Украины для разграничения полномочий президента и премьер-министра.

Об этом на своей странице в Facebook заявил координатор инициативной группы партии «Основа» в г. Киеве Артем Никифоров.

«Постоянная борьба между президентом и премьер-министром Украины загоняет Украину в экономический тупик. Нездоровая политическая конкуренция в совокупности с дуалистической безответственностью позволяют главе государства и руководителю правительства перекладывать друг на друга ответственность за провалы в экономике», - считает Артем Никифоров.

По словам руководителя городской инициативной группы партии «Основа», дуализм власти главы государства и главы правительства заложен на уровне Конституции Украины.

«Такое положение вещей заложено Конституцией Украины. Вместо того, чтобы урегулировать разграничение полномочий президента и премьер-министра Украины на уровне Конституции, власть предлагает закрепить фантасмагорические внешнеполитические стремления Украины, которые в силу сложившейся объективной ситуации вряд ли смогут быть реализованы», - отмечает Артем Никифоров.

Координатор инициативной группы партии «Основа» в г. Киеве напомнил о предложении об урегулировании сложившегося положения вещей.

«Как можно изменить ситуацию? Только путем разграничения полномочий президента и премьер-министра на уровне Конституции! Ликвидировать институт президента как и его всенародное избрание необходимости нет. Пускай президент отвечает за внешнюю политику и армию. Но только армию настоящую, а не армию силовиков, «заточенных» на «раздевание» бизнеса и инвесторов. И тогда мы будем понимать, кто и за что отвечает. В таком случае будет создана замкнутая логическая цепочка: парламентские выборы – самостоятельное формирование правительства победителями парламентской гонки – ответственность перед парламентов – ответственность перед избирателями на следующих парламентских выборах», - утверждает эксперт.

Артем Никифоров также напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3781, который определяет компромиссную процедуру подготовки проекта новой Народной Конституции Украины.