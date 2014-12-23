В случае похолодания в Киеве до -20° школьников отправят на вынужденные каникулы

Об этом заявила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации по гуманитарным вопросам Анна Старостенко, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«Благодаря продлению зимних каникул до трех недель, по нашим расчетам, город сможет сэкономить около 8 миллионов гривень. Эти деньги мы сможем использовать в самый холодный период зимы, который традиционно приходится на конец января-начало февраля», – объяснила она.

Старостенко заверила, что в связи с продлением зимних каникул столичные школьники не будут потом учиться по субботам: «Большой перегрузки не будет. За счет уплотнения программы, дополнительных занятий или самостоятельного изучения, до конца третьей четверти ученики смогут догнать».

Читайте такжеВ Киеве собираются отменить бесплатные обеды для младшей школыЗаместитель председателя КГГА также отметила, что во время каникул ученики киевских школ дома не будут скучать.

«Департамент образования и науки совместно с департаментами культуры и туризма разработали интересную развлекательную и познавательную программу, которая продлится до конца каникул, а следовательно, и до конца новогодних праздников. В ближайшее время она будет обнародована на сайте Киевской горгосадминистрации», – сказала она.