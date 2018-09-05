Нардеп Грановский рассказал о жутком случае с пенсионеркой, у которой мошенники отобрали квартиру

Народный депутат рассказал, что взялся помочь пенсионерке Клавдии Дунаевской, у которой мошенники отобрали квартиру.

Народный депутат Украины Александр Грановский сообщил про новые обстоятельства в разбирательстве, связанном с мошенническим завладением квартиры киевской пенсионерки: на жилье наложен арест. И это только начало судебного процесса.

«Столичная полиция включились, так сказать, в расследование уголовного дела. Таким образом, решением следственного судьи Дарницкого районного суда г. Киева от 28 августа 2018 г. украденное имущество арестовано. За это им выражаю огромную благодарность. Знаю, что и пострадавшая не раз бабушка Клавдия Дунаевская (от рук пока неустановленных нелюдей) не находит слова благодарности», - написал Александр Грановский в Facebook.

26 августа народный депутат впервые рассказал, что взялся помочь пенсионерке Клавдии Дунаевской, у которой мошенники отобрали квартиру. В Facebook Грановский сообщил, как неизвестные не единожды избивали пожилую женщину на улице, та обращалась в полицию, но следователь оба раза не увидел фактов для внесения дел в Единый реестр досудебных расследований. А вскоре, Клавдия Сергеевна перестала получать коммунальные счета за квартиру, в которой временно не проживает. Как оказалось, жилье уже не её, замки сменены.

«Дело в том, что почтовый ящик проверял племянник, а в квартиру уже давно не поднимался. Когда бабушке стало легче (после побоев. – Ред.), она сама отправилась домой и к своему удивлению обнаружила, что дверь уже установлена другая, естественно, ключ к замку не подходит, соседи давно успели познакомиться с новым владельцем квартиры, а в ЖЭКе какую-либо информацию отказались предоставлять на том основании, что собственник законно поменялся и более Клавдия Сергеевна никакого отношения к имуществу не имеет. Что в такой ситуации делает тот, кто лишился квартиры? Правильно: пишет заявление в полицию. Что делает следователь Дарницкий полиции в ответ на поступившее заявление? Тоже правильно: не проводит ни одно следственное действие по состоянию на сегодня, зарегистрировав заявление 24 апреля 2018 г.», - объяснял ситуацию Грановский.

А дальше – как в кино: переписать документы на квартиру Клавдии Дунаевской явилась очень похожая на неё женщина с поддельным паспортом. Однако злоумышленники допустили роковую ошибку: в «документе» вместо цифры «8» они указали «6».

Грановский пишет, что арест квартиры не означает её возврат законному собственнику. «Но точно значит, что следователи зашевелились», - добавляет нардеп.

По словам Грановского, все уголовные производства по краже квартиры и избиениям Клавдии Сергеевны, нужно объединить в одно.

«Квалификацию прокуроры также изменили. Правильно. Совершенно очевидно, что все уголовные дела следует объединить в одно производство: и то, что расследует так называемую кражу квартиры, и те, в рамках которых следователи должны найти тех нелюдей, которые дважды избили бабулю», - написал нардеп.