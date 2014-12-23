Контрактовую площадь перекроют до 14 января из-за праздничной ярмарки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Главное изменение на время работы ярмарки заключается в организации двустороннего движения со стороны улицы Сагайдачного мимо магазина «Сельпо» на улицу Константиновскую. Выехать на улицу Межигорскую можно будет сразу за сквером Григория Сковороды.

Читайте такжеВ новогоднюю ночь метро в Киеве будет работать до 3:30, а автобусы будут ходить до 4:30Улица Ильинская останется проезжей в сторону улицы Набережно-Крещатицкой.

Контрактовая площадь от Гостиного двора до улицы Петра Сагайдачного на период работы новогодне-рождественской ярмарки будет перекрыта.

Временная схема движения автотранспорта разработана КП «Киевдорсервис» и утверждена в городской ГАИ.