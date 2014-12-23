Контрактовую площадь перекроют до 14 января из-за праздничной ярмарки
В связи с организацией на Контрактовой площади новогодне-рождественской ярмарки с 00.00 23 декабря 2014 года до 14 января 2015 года будет изменено движение автотранспорта через Контрактовую площадь.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Главное изменение на время работы ярмарки заключается в организации двустороннего движения со стороны улицы Сагайдачного мимо магазина «Сельпо» на улицу Константиновскую. Выехать на улицу Межигорскую можно будет сразу за сквером Григория Сковороды.
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Контрактовая площадь от Гостиного двора до улицы Петра Сагайдачного на период работы новогодне-рождественской ярмарки будет перекрыта.
Временная схема движения автотранспорта разработана КП «Киевдорсервис» и утверждена в городской ГАИ.