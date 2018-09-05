Кличко договорился с вице-президентом Бундестага о привлечении немецких инвестиций в экономику Киева

Он также отметил, что одна из его миссий как мэра украинской столицы – чтобы в Киеве было как можно больше иностранных представительств для реализации важных международных проектов.

Украина и Киев в частности заинтересованы в дальнейшем экономическом сотрудничестве с Германией и ожидают на увеличение немецких инвестиций.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время встречи с вице-президентом Бундестага Вольфгангом Кубики, сообщает сайт kyivcity.gov.ua.

Виталий Кличко подчеркнул, что Украина сегодня – перспективный рынок.

Он также отметил, что одна из его миссий как мэра украинской столицы – чтобы в Киеве было как можно больше иностранных представительств для реализации важных международных проектов. Виталий Кличко выразил надежду, что Украина и Германия смогут реализовать много совместных планов, в частности, в экономической сфере, машиностроении, аграрном секторе, культурных проектах.

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Также Виталий Кличко обсудил с вице-президентом Бундестага ситуацию на Донбассе. Он подчеркнул необходимость усиления санкций против России, которая является ответственной за продолжение боевых действий, поддерживая террористов оружием и военными. И давление мирового сообщества на РФ поможет вернуть мир и восстановить территориальную целостность Украины.

«Наш успех будет лучшим ответом на действия наших врагов, которые желают распада Украины. Более 10 тысяч жизней украинцев положено в противостоянии политическим амбициям России, – заявил Виталий Кличко. – Хорошо, что в течение нескольких последних месяцев многие депутаты немецкого Бундестага посетили Украину. Такие визиты способствуют лучшему пониманию ситуации в моей стране, которая противостоит открытой военной агрессии со стороны России и, несмотря на это, воплощает реформы».

Также он призвал вице-президента Бундестага усилить борьбу против российской пропаганды в Германии. В частности, речь идет о медиа-ресурсы, которые распространяют искаженную информацию об Украине.

Во время разговора мэр столицы предложил Вольфгангу Кубики посетить Донбасс, и лично ознакомиться с ситуацией, которая там сложилась.