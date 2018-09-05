Суд постановил, что «Нафтогаз» безосновательно лишил киевлян горячей воды - КГГА

Апелляционный суд согласился с судом первой инстанции и подтвердил, что коммунальное предприятие вместе с общиной Киева не должны платить долг частной акционерной компании «Киевэнерго» в несколько миллиардов гривень, который она накопила за годы своего хозяйствования.

4 сентября на очередном заседании Апелляционный суд отклонил жалобу относительно определения КП «Киевтеплоэнерго» правопреемником газового долга ПАО «Киевэнерго» перед ПАО «НАК «Нафтогаз Украины».

Таким образом, Апелляционный суд согласился с судом первой инстанции и подтвердил, что коммунальное предприятие вместе с общиной Киева не должны платить долг частной акционерной компании «Киевэнерго» в несколько миллиардов гривень, который она накопила за годы своего хозяйствования, передает пресс-служба КГГА.

Следующее заседание состоится 6 сентября, где будут рассматриваться очередные апелляционные жалобы ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Киевэнерго» относительно правопреемства газового долга.

Как отметили в КГГА, по делу № 910/31608/15 суд установил, что норма закона, которой ПАО «Киевэнерго» и ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» обосновывают требование о правопреемстве, не соответствует Конституции Украины и обратился с представлением в Верховный Суд для внесения представления в Конституционный Суд Украины относительно конституционности нормы закона.

Напоминается, что ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» отказывается заключить договоры поставки газа с КП «Киевтеплоэнерго» пока последний не примет на себя обязательства оплатить долг предыдущего поставщика услуг – ПАО «Киевэнерго». «Нафтогаз» требует, чтобы коммунальное предприятие уплатило не только основной долг, который составляет более 3,3 млрд грн, но и штрафы и пени, которые были накоплены ПАО «Киевэнерго» во время своей коммерческой деятельности, которые в сумме составляют около 1,2 млрд грн.

Читайте такжеКиев достиг соглашения с правительством о возобновлении горячего водоснабжения в столице

В КГГА отмечают, что коммунальное предприятие регулярно обращается к ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» с предложением подписать договор на поставки газа на энергообъекты коммунального предприятия: котельные, завод «Энергия», ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают Киев тепловой и электрической энергией. Недавно КП «Киевтеплоэнерго» одержало уже шестой отказ от ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» заключать договор на поставку газа.

«Пока ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» отказывается заключать договор с КП «Киевтеплоэнерго» около 200 котельных остаются без топлива, а более 70% киевлян без горячей воды. Коммунальное предприятие без газа не имеет возможности обеспечивать потребителей услугами. Чуть больше чем за месяц в Киеве должен начаться отопительный сезон, но из-за отсутствия газа полноценная подготовка к отопительному сезону и его своевременный старт – под угрозой», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что согласно действующему законодательству Украины ПАО «НАК «Нафтогаз Украины» не имеет права отказывать КП «Киевтеплоэнерго» в поставке газа. Закон Украины «О рынке природного газа» и принятые в его исполнение нормативно-правовые акты не содержат предписаний, которые предоставляют поставщику (ПАО «НАК «Нафтогаз Украины») право отказывать в заключении договора поставки природного газа защищенному потребителю – КП «Киевтеплоэнерго» как производителю тепловой энергии из оснований непринятия долговых обязательств предыдущего пользователя теплогенерирующего оборудования.