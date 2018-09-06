Пострадавшие при падении вертолета на Трухановом острове не комментируют свое состояние (видео)

Раненые до сих пор в больнице. Разглашать сведения о своем состоянии они запретили.

Утром на Труханов остров, упал частный вертолет. Двое членов экипажа чудом уцелели - с травмами средней тяжести их госпитализировали. Воздушное судно стало неуправляемым менее чем за минуту после взлета.

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Как говорится в сюжете ТСН, через чащи к пилотам пробирались спасатели и медики, самих пилотов зажало в кабине, но один из них все же смог выбраться сам.

Раненые до сих пор в больнице. Разглашать сведения о своем состоянии они запретили. Знакомые тоже немногословны.

По данным журналистов, вертолет принадлежит "Мироновскому хлебопродукту".

Тем временем, на месте падения вертолета в Киеве завершились следственные действия. Для того, чтобы техника смогла забрать вертолет, сквозь заросли расчистили дорогу.