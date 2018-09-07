В Киеве ограничат движение по мосту Метро в связи с началом ремонтных работ

На первом этапе будут осуществлять ремонт двух полос движения в направлении центра города.

В Киеве с 00:00 8 сентября начинаются работы по капитальному ремонту моста Метро через Русановский пролив, в связи с чем там будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».

Как отмечается, первый этап работ предусматривает ремонт двух полос движения в направлении центра города. Коммунальная корпорация обращает внимание водителей, что в течение выполнения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению в обе стороны.

Читайте такжеПритомился: на опоре моста Патона в Киеве осыпалась каменная облицовка (фото)

Работы предусматривают ремонт и усиление пролетных строений моста, ремонт опор, дорожного покрытия, тротуаров и др.

Ранее УНИАН сообщал, что киевский мост Метро, который проходит через реку Днепр, может обрушиться в любой момент, если городские власти не проведут его реконструкцию в ближайшее время. Об этом заявил сопроектировщик данного моста Георгий Росновский.

По его словам, опасность обрушения возникла из-за того, что во время строительства напрягаемые пучки арматур не были как следует изолированы. Из-за этого пучки покрылись ржавчиной, и на данный момент арматура находится в плохом состоянии.

В свою очередь, в КГГА заверили, что состояние столичного моста Метро определено как «ограниченно работоспособное», в связи с чем предполагается в следующем году начать его капитальный ремонт.

«Обследование (проведенное в 2015-2016 годах - УНИАН) установило, что к моменту аварийности – еще 6 лет (со времени проведения этого обследования). То есть теоретически мы должны успеть сделать капитальный ремонт до 2022 года», – отметил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.