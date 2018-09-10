Из-за дождя Киев застрял в 7-бальных пробках (карта)

Центральная часть столицы стала в плотных пробках.

Сегодня утром из-за погодных условий Киев застрял в больших пробках.

Самая сложная ситуация в центре города - автомобили там двигаются со скоростью 10 км/час. Согласно данным карт Google, непростая ситуация сложилась и на проспекте Бажана. Также затруднен подъезд к центральной части Киева от Воздухофлотского проспекта и улицы Жилянской.

По состоянию на 8:50 - пробки достигли 7-ми баллов. Движение автомобилей на Подоле тоже значительно затруднено. Также пробки на подъезде к мосту Патона.

Относительно свободно движение в районе правительственного квартала, но уже на подъезде к Почтовой площади начинается "тянучка".

В центральной части города практически нет ни одной улицы, по которой бы удалось проехать быстро. Местность вокруг цирка, Золотых ворот и метро "Театральная" является для водителей наиболее проблемной.

Также частично тянется Южный мост.