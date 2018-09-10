Вниманию водителей: начался капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив

Дорожники начали капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив.

На выходных, как и было запланировано, дорожники начали капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив.

Об этом сообщает КК «Киевавтодор».

Сейчас уже проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия 2-х полос движения в направлении центра города. Продолжаются работы по разборке мостового полотна и конструкций деформационных швов.

Как отмечается, первый этап работ предусматривает ремонт двух полос движения в направлении центра города. Коммунальная корпорация обращает внимание водителей, что на протяжении выполнения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться встречным направлением в обе стороны.

Работы предусматривают ремонт и усиление пролетных строений моста, ремонт опор, дорожного покрытия, тротуаров и тому подобное.