Вниманию водителей: начался капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив
12:31, 10 сентября 2018Киев
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Дорожники начали капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив.
Дорожники начали капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив / kyivcity.gov.ua
На выходных, как и было запланировано, дорожники начали капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив.
Об этом сообщает КК «Киевавтодор».
Сейчас уже проведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия 2-х полос движения в направлении центра города. Продолжаются работы по разборке мостового полотна и конструкций деформационных швов.
Как отмечается, первый этап работ предусматривает ремонт двух полос движения в направлении центра города. Коммунальная корпорация обращает внимание водителей, что на протяжении выполнения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться встречным направлением в обе стороны.
Работы предусматривают ремонт и усиление пролетных строений моста, ремонт опор, дорожного покрытия, тротуаров и тому подобное.
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