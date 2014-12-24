В Киеве пикетируют ГПУ с требованием расследовать убийства Небесной сотни и Гонгадзе

Возле Генпрокуратуры проходит пикет, приуроченный ко дню рождения погибшего политика и общественного деятеля Вячеслава Чорновила. Об этом сообщает ТСН.

Митингующие требуют от руководства ГПУ возобновить и довести до логического конца расследование резонансных убийств со времен независимости: лидера НРУ Вячеслава Чорновила и журналиста Георгия Гонгадзе.

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Также люди требуют назвать имена всех виновных в избиении студентов и расстреле "Небесной сотни" зимой 2014 года.