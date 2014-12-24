С нового года все незаконные МАФы в столице будут демонтированы - КМДА

Как сообщается на сайте КГГА, число МАФов в Киеве колеблется от 12 то 15 тысяч в зависимости от методики подсчета.

Как сообщается, КП «Киевблагоустройство» в течение года демонтировало более тысячи нелегальных МАФов, еще около 800 таких сооружений демонтировано районными в г. Киеве государственными администрациями. Практически завершен демонтаж МАФов в двадцатиметровой зоне вокруг выходов из метро и подземных переходов. Из 400 временных сооружений, которые надлежало демонтировать, осталось только 6 (главным образом, у метро «Политехнический институт»).

В первую очередь демонтажу подлежат МАФы, установленные в последнее время, а именно - после 2013 года. Но, несмотря на работу, которая ведется в этом направлении, каждый день в столице появляются 4-5 незаконных киосков.

В настоящее время удалось остановить коррупцию в работе городской инспекции по благоустройству. Установлены все типичные коррупционные схемы. Например, инспектор вывешивает на МАФ распоряжение о демонтаже в связи с нарушением правил благоустройства. Предприниматель звонит по указанному номеру и получает предложение отсрочить снос объекта за определенную сумму. По факту же, демонтаж этого МАФа вообще не планировался. Вся информация о подобных нарушениях собирается Департаментом благоустройства.

Кроме того, по словам директора Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрия Белоцерковца, сейчас Департамент начал проводить собеседования с кандидатами на должности инспекторов по благоустройству. Основной контингент - активная молодежь, которая готова помогать городу. Информация о наборе инспекторов распространяется через социальные сети.