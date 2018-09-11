Горячее водоснабжение в Киеве будет возобновлено - Кличко

Кличко консолидировал Киевсовет, который принял решение о возвращении горячей воды в дома киевлян.

Горячее водоснабжение в дома киевлян будет восстановлено.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко по результатам внеочередной сессии Киевсовета.

“Сегодня на внеочередной сессии мы приняли чрезвычайно важное решение, которое является решающим шагом для урегулирования вопроса задолженности за потребленный газ. И - соответственно - для заключения соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» и возобновление поставок газа Киеву. А значит и энерго - и теплоснабжения”, - сказал мэр.

Он также добавил, что этот шаг позволит вернуть в квартиры киевлян горячую воду, а коммунальным службам - выполнять необходимые работы чтобы не допустить срыва отопительного сезона в столице.

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Кличко отметил, что по сравнению с маем, сегодня речь идет только об ответственности за долг, что имеет источники для компенсации. А также - о списании всех штрафов.

“Это результат интенсивной работы в судах и переговоров на всех уровнях, включая правительство Украины, президента. Мы отстаиваем интересы громады, - сказал мэр столицы.

И бюджетный комитет парламента рассмотрел этот вопрос. И правительство приняло решение, чтобы, наконец, урегулировать ситуацию и вернуть газоснабжения столицы. Оставалось решение Киевсовета и мы его сегодня приняли!”, - заявил после голосования Кличко.

Соответствующее решение поддержали 76 депутатов Киевсовета.