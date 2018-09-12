Кличко: В следующем году мы обновим стадион «Старт»

Он отметил, что городская власть делает все, чтобы создать условия, чтобы киевляне и гости столицы имели возможность заниматься спортом.

В следующем году столичная власть планирует восстановить и открыть стадион “Старт” - после того, как правительство передаст этот объект из государственной собственности в собственность общины Киева.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире радио “Киев-98 FM”, передает пресс-служба Кличко.

“Мы, вместе с общественностью, в судах, отстояли «Старт», который хотели застроить. Теперь знаковый стадион, где во времена Второй мировой войны состоялся «матч смерти», нужно вернуть в собственность общины Киева, - отметил Кличко. - В следующем году наша задача - открыть уже обновленный стадион “Старт”. Это – моя миссия как мэра-спортсмена”, - сказал Кличко.

Он отметил, что городская власть делает все, чтобы создать условия, чтобы киевляне и гости столицы имели возможность заниматься спортом. “Одна из важнейших составляющих для каждого человека – его здоровье. И я, как спортивный мэр, делаю на этом акцент в своей работе, - отметил Кличко, - Спортивные площадки на открытом воздухе, спортивные школы, стадионы должны быть в достаточном количестве”, - добавил он.

Городской голова напомнил, что также в собственность киевской общины вернули Киевский велотрек, который полностью реконструировали. Условия для занятий спортом создают и в обновленных столичных парках.