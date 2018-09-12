Кличко рассказал детали переговоров с IKEA об открытии магазина в Киеве

Кличко подчеркнул, что киевляне долго ждали открытия первого магазина IKEA в Украине.

Столичная власть приветствует решение компании IKEA об открытии первого магазина в Украине, а именно в Киеве.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время встречи с представителями компании IKEA Юго-Восточная Европа, пишет его пресс-служба.

"Я приветствую решение компании IKEA открыть первый магазин в Украине. И рад, что этот первый магазин будет в столице – в Киеве, - сказал Кличко. - Мы совместно работали над тем, чтобы воплотить эту идею. Мы встречались в прошлом году в Давосе, в конце прошлого года здесь, в Киеве. И я рад, что сотрудничество вышло на стадию реализации", - добавил он.

Кличко отметил, что столичная власть приложила значительные усилия, чтобы инвесторы и иностранные компании были заинтересованы выходить на рынок Киева. В частности, была введена открытость и прозрачность всех процессов управления в столице. Также мэр заверил, что столичная власть и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы упрощать условия для ведения бизнеса. «Мы сегодня минимизируем бюрократические процессы и устраняем административные барьеры. Чтобы бизнес чувствовал поддержку со стороны местной власти, - отметил Кличко. - И мы заинтересованы в успешной работе IKEA в столице, поскольку компания популярна в Украине, предлагает доступную продукцию, предоставляет качественный сервис. И надеемся, что вскоре вы откроете второй, а затем и последующие магазины в Киеве и в других городах Украины", - подчеркнул он.

Кличко подчеркнул, что киевляне долго ждали открытия первого магазина IKEA в Украине. Поскольку уже оценили товары, которые предлагает компания. Однако, ввиду отсутствия ее на рынке Украины, были вынуждены пользоваться услугами посредников, которые доставляют продукцию до нашей страны.

Компания IKEA откроет в Киеве свой первый магазин нового городского формата уже в 2019 году. Это будет один из первых магазинов такого формата IKEA в мире. Киевский магазин будет расположен в торгово-развлекательном центре Ocean Mall. Торговый центр планируют открыть в 2019 году рядом с ТРЦ Ocean Plaza.

«Мы рады объявить наши последующие шаги на украинском рынке. С учетом результатов исследования рынка и потребительских предпочтений наша команда выбрала самую благоприятную бизнес-модель, которая позволит IKEA реализовать планы в Киеве уже в ближайшее время. В новом магазине городского формата наши покупатели познакомятся с новым подходом ИКЕА к созданию лучшей жизни для наибольшего количества людей», - отметил Стефан Вановербеке, Главный исполнительный директор IKEA Юго-Восточная Европа.

Украина станет одним из первых рынков, вместе с Францией, Великобританией, Данией, США и Китаем, на которых IKEA откроет магазин в новом формате. Это будет магазин IKEA меньший по площади и расположен в центральной части города с возможностью заказа товаров онлайн.

IKEA Юго-Восточная Европа также реализует стратегию розничного бизнеса IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении. IKEA Юго-Восточная Европа является частью IKEA Group (Ingka Holding B. V.).