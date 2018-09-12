В Киеве обследовали шесть ТРЦ на предмет защиты от подтоплений

Рабочая группа уже провела обследование шести торгово-развлекательных и торговых центров.

В Киеве провели обследование шести торгово-развлекательных и торговых центров на предмет безопасности и защиты от возможных подтоплений. Обследование проводит рабочая группа по вопросам обследования жизнедеятельности торгово-развлекательных и торговых центров, которые располагаются в подземном пространстве города или имеют подземные помещения. Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Напомним, соответствующая рабочая группа создана по поручению городского головы Виталия Кличко во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА 21 августа 2018 года, передает пресс-служба КГГА.

В состав рабочей группы вошли представители Департаментов Киевской городской государственной администрации и Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Рабочая группа уже провела обследование шести торгово-развлекательных и торговых центров, в частности: ТРЦ «Gulliver», ТЦ «Метроград», ТЦ «Комод», ТЦ «Навигатор», ТЦ «Олимпийский», ТЦ «Globus».

По результатам визуального обследования установлено, что указанные центры в целом имеют оборудования (насосные станции, дренажные насосы и т. п), которое обеспечивает защиту посетителей и помещений от подтопления грунтовыми водами. В то же время во время ухудшения погодных условий (осадки до 46-50 мм) оборудование некоторых центров («Gulliver», «Метроград», «Навигатор») не обеспечивает надлежащей защиты.

Как отмечают специалисты, вошедшие в состав рабочей группы, руководители центров должны принять дополнительные меры для защиты подземных помещений при ухудшении погодных условий. Речь идет о том, чтобы предусмотреть более мощное оборудование для откачки воды, обеспечить меры по эвакуации посетителей и информирование владельцев автомобилей (при наличии автопаркинга) о необходимости эвакуации автомобилей, установить дополнительные герметичные ворота (двери) или переносные отбойники воды, иметь запас мешков и песка.