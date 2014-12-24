В соцсетях предлагают по 200 грн за митинг под КГГА

Председатель Ассоциации собственников МАФов Татьяна Петренко заявила о подготовке проплаченного митинга МАФовиков под КГГА 25 декабря 2014 года и подчеркнула, что предприниматели не имеют отношения к этому «заказному мероприятию».

«В российской соцсети Вконтакте, в группах по поиску работы массово распространяют объявления по сбору людей на митинг, который состоится 25 декабря 2014 года в 11.00 под КГГА и на ул. Банковой, 11. В объявлении предлагают оплату за участие в митинге - 200 грн», - об этом сообщила председатель Ассоциации собственников МАФов Татьяна Петренко на своей странице в Facebook.

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«Судя по всему, это митинг МАФовиков. Хочу подчеркнуть, что мы, объединение простых предпринимателей, не имеем отношения к этому проплаченному митингу, как и не имели отношения к пикету 12 декабря. Судя по всему, за этими мероприятиями стоят одни и те же люди!», - написала она.