На Грушевского неизвестный бросил гранату в депутатов Верховной Рады (видео)
07:17, 25 декабря 2014Киев
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В Киеве неизвестный бросил гранату в депутатов Верховной рады возле отеля "Киев".
Вечером среды возле отеля «Киев» в центре столицы неизвестный злоумышленник бросил гранату под ноги группе народных депутатов, среди которых находился первый вице-спикер парламента Андрей Парубий.
Инцидент произошел примерно в 23:20 на улице Грушевского, сообщает пресс-служба МВД.
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После взрыва злоумышленник побежал в сторону Крепостного переулка.
Милиционеры начали его преследование, во время которого нападавший бросил в сторону правоохранителей еще одну гранату, в результате чего пострадал один милиционер.
Эксперты-криминалисты устанавливают была ли это граната РПГ-5, или светошумовая граната.
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