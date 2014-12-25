На Грушевского неизвестный бросил гранату в депутатов Верховной Рады (видео)

Вечером среды возле отеля «Киев» в центре столицы неизвестный злоумышленник бросил гранату под ноги группе народных депутатов, среди которых находился первый вице-спикер парламента Андрей Парубий.

Инцидент произошел примерно в 23:20 на улице Грушевского, сообщает пресс-служба МВД.

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После взрыва злоумышленник побежал в сторону Крепостного переулка.

Милиционеры начали его преследование, во время которого нападавший бросил в сторону правоохранителей еще одну гранату, в результате чего пострадал один милиционер.

Эксперты-криминалисты устанавливают была ли это граната РПГ-5, или светошумовая граната.